Pepillo Origel comparte mensaje subido de tono, se arrepiente y lo borra

México.- El famoso periodista de espectáculos, Juan José Origel, posteó un mensaje subido de tono en Instagram, pero luego se arrepintió y lo borró a los pocos segundos. Al parecer el mensaje estaba dirigido a alguien que sabe detalles de su vida íntima.

Con lo que no contaba Pepillo es que en segundos el post fue guardado por cientos de seguidores de Instagram, quienes lo compartieron.

Qué creías que no tengo fotos donde me agarras el p… y se te ve la cara donde estaba yo en el otro cuarto, sí tengo muchas pruebas, pen… no soy”, supuestamente escribió Origel en su red de Instagram.