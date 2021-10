'Bájale tantito de huev...' dice Pepillo Origel al 'Burro' Van Rankin

México.- Pepillo Origel no tuvo reparo en criticar fuertemente al 'Burro' Van Rankin debido a que está pidiendo mucho dinero por trabajar en algún proyecto y todo debido a su éxito en la serie "40 y 20", que se transmite por el canal Las Estrellas de Televisa.

El conductor originario de Guanajuato habló del 'Burro' en su programa "Con permiso" junto a su compañera Martha Figueroa, y ambos dijeron que el actor anda 'muy creidito' y pide un dineral a quien quiera contratarlo.

Pepillo Origel le dijo a Martha Figueroa que 'El Burro' no quiso hacer un comercial en el que participaría con sus hijas Roberta y Lusiana, debido a que no le llegaron al precio, pues le pareció poco lo que le ofrecieron por su colaboración.

Que se le ha subido, que anda muy chocante, que muy creidito", contó Juan José Origel.

Agregó: "Dicen, que hace algunos años él rogaba para que le dieran alguna venta en el programa ‘Hoy’, para sacar más lanita y que decía: ‘Yo quiero hacer esto’. Bueno, pues ahora que los bonos ya han subido, ahora él se pone el muy muy, que le ofrecieron hacer un comercial con las niñas y pidió un dineral”, dijo el leonés en su programa.

Según la periodista Martha Figueroa, 'El Burro' se puso en ese plan debido a que su programa de comedia "40 y 20", en el que actúa junto a Michelle Rodríguez, Mauricio Garza y Mónica Huarte, está teniendo gran éxito actualmente.

Llegó a casi dos millones de televidentes el capítulo”, según explicó Martha Figueroa.

Y es que precisamente hace unos días 'El Burro' compartió en su cuenta oficial de Instagram su felicidad por el éxito de su programa.

"Ahora sí, la rompimos en @40y20laserie 2 millones, lo más alto de mucho tiempo en la barra de comedia @elcanaldelasestrellas Gracias por su preferencia", escribió Van Rankin en la red social respecto al programa que transmite su séptima temporada por Las Estrellas.

Pepillo Origel no tuvo pena en mandarle un fuerte mensaje al ex conductor del programa "Hoy", pues aseguró que el éxito no dura para siempre.

Bueno, pero también bájale tantito de huev… Porque, cuando te está yendo bien, pues qué bueno, porque luego las caídas son muy fuertes”, dijo Pepillo.

