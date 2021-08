Pepillo Origel tacha de majaderos a quienes lo compararon con ‘La Tigresa’

CDMX.- Juan José ‘Pepillo’ Origel, despotricó contra los ‘haters’ que lo compararon con ‘La Tigresa’ por su presunto parecido físico.

El guanajuatense se mostró molesto ante las constantes comparaciones que ha recibido por su supuesto parecido con Irma Serrano, mejor conocida como ‘La Tigresa’.

La Tigresa y Pepillo. FOTO: ESPECIAL

El conductor de “Con Permiso” que estuvo envuelto en polémica hace unos meses por haberse vacunado en Estados Unidos contra el coronavirus, explotó contra un hater que lo comparó con La Tigresa.

Pepillo entró en controversia. FOTO: ESPECIAL

Rosario Sánchez yo te quiero decir una cosa porque me pone que ya basta de tantas operaciones, que me parezco la Serrano. En primer lugar no seas igualada con la señora Serrano, la señora Serrano no tienes porqué meterte”, dijo Pepillo molesto.

Explicó que sí se sometió en el pasado a una cirugía estética, pero que esto es algo que no debería importar.

Llevo una cirugía y lo conté. Y si me hago otra y pasado mañana otra, qué chingados te importa con eso te digo todo, no te metas porque yo también me meto. Que qué tantas operaciones, que de todos modos lo viejo no se me iba a quitar... Majadera”, arremetió Pepillo.

Pepillo estalló contra fan. FOTO: ESPECIAL

Para terminar, Origel advirtió que la bloquearía y que está en su derecho de bloquearla.

Yo no estoy diciendo que soy un muchacho de veinte, de treinta, ni de cuarenta, ni de cincuenta, ¿y qué? ¿Te caigo gordo? Pues no me veas y ya punto”, expresó.





