México.- ‘Pepillo’ Origel tuvo que ofrecer una disculpa a Laura Zapata luego de insinuar que debido a las dolencias de doña Eva Mange era mejor que ‘Dios la recogiera’, lo que causó una gran molestia en la actriz.

Hace unos días, Laura Zapata utilizó sus redes sociales para dar a conocer que su abuelita, de 104 años, tenía anemia por lo que requería sangre, luego compartió una imagen de doña Eva Mange en el hospital, y escribió: “Aquí estamos en el proceso. Agradecemos de todo corazón sus oraciones. Gracias gracias gracias por el cariño”.

Fue en esta publicación de Instagram que el conductor leonés escribió su opinión sobre doña Eva, la abuelita de Thalía y Laura Zapata.

“Con todo el cariño, que Dios la reciba! Esta ya no es vida para mi querida doña Eva a quien tanto cariño le he tenido!”, escribió Juan José Origel, lo que le valió múltiples críticas y el reclamo de Zapata, quien expresó que su comentario era incomprensible “quién eres tú para decir si es vida o no es vida la que tiene mi abuelita”.

Ante esto, ‘Pepillo’ dejó que se ‘calmaran las aguas’, pues hasta un día después publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se disculpaba con la villana de telenovelas.

“Este es mensaje va dedicado a mi querida Laura Zapata: Laura tienes muchos años de conocerme, conocí a tu abuela doña Eva desde hace mucho tiempo, fui a sus cumpleaños, hablaba yo con ella, le tengo un cariño muy, muy especial porque ha sido una gran mujer y fue una gran abuela”, dijo ‘Pepillo’.

El periodista guanajuatense aseguró que su comentario fue motivado por la tristeza que siente al saber que la abuelita de Laura Zapata está sufriendo.

'Pepillo' dijo que le da tristeza que doña Eva Mange sufra. Foto: Captura de video

“El que yo haya dicho que Dios la recogiera no es que yo le esté pidiendo a Dios porque se vaya, pero que esa tristeza que me da que a los ciento y tantos años la señora esté sufriendo como ha estado sufriendo, no es nada más decirle a doña Eva, es decirle a todo el mundo que está sufriendo, que estaría mejor en otro lugar”, agregó.

Pese a insistir en su opinión, le ofreció una disculpa a la actriz de telenovelas como “Rosa Salvaje” y “María Mercedes”.

Discúlpame, te ofrezco una disculpa, perdóname… yo no soy nadie para decir si vive o no vive o que se vaya o no se vaya, lo que Dios quiera y qué bueno que te tiene a ti para que la cuides, perdón, y que Dios te bendiga y que Dios bendiga a doña Eva”, finalizó Origel.

Tras la publicación de este video, ‘Pepillo’ recibió muchos comentarios de sus seguidores, quienes lo apoyaron y entendieron que su opinión no fue con mala intención.

“Yo si entendi tu comentario y se que lo hiciste con muy buena intención y respeto”, “Qué lindo es ver a una persona disculparse cuando siente que pudo haber lastimado a otro sin intención alguna. Habla mucho de la educación y la empatía”, “Todos entendemos el mensaje de Pepillo. Menos Laura por qué es una señora un poquito conflictiva. PAZ Y AMOR. Pronta recuperación a la señora”, “Es de caballeros disculparse y tú siempre has Sido uno de ellos Pepillo te apoyo”, fueron algunos de los comentarios.

“Toda la gente se ha vuelto muy sensible y ahora no puedes decir nada porque luego luego agreden, ofenden, discuten y generan violencia, todo individuo tiene derecho a pensar a expresarse!!! Qué pena que ella lo tome a mal, cuando tú siempre has sido de lo mejor con toda la Fam Sodi !!!”, se leía en otro mensaje.