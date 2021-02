'Pepillo' Origel reaparece tras polémica de vacuna antiCOVID y se defiende

Ciudad de México.- El conductor guanajuatense, Juan José ‘Pepillo’ Origel, reapareció y habló de la controversia que generó al publicar que ya se había vacunado contra Covid-19.

¡Ya está! Qué tristeza me da, que tuve que venir a USA a que me pusieran la vacuna y en nuestro país nadie sabe cuándo ni cómo, ¡y gratis!”, había escrito en la descripción de Instagram acompañado de una foto de él recibiendo la vacuna.

Este miércoles el conductor fue invitado al programa ‘Hoy’ y explicó cómo fue que obtuvo la vacuna en Estados Unidos.

No sé cómo decirles el por qué me fui a vacunar… yo llegué a Miami como turista y me dicen ‘oye por qué no aplicas para la vacuna’. Yo llego, me citan a las tres de la tarde a un zoológico. Lo único que llevaba era mi pasaporte de turista, lo vieron, me la pusieron”, expresó.