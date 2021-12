Pepillo Origel recuerda a su mamá con una emotiva fotografía

AM.- Juan José ‘Pepillo’ Origel vive estas fiestas con nostalgia del recuerdo de su madre, pues fue en una Nochebuena donde su madre partió de este mundo.

El conductor guanajuatense, recordó a su madrecita con una publicación en Instagram.

Un día como hoy, hace 17 años, te fuiste madre, pero en mí, siempre estará presente”, comentó.

En una entrevista previa con AM, Pepillo compartió un momento de conexión con su madre, quien falleció cuando se encontraba de viaje en Brasil.

Lo que me pasó, fue algo muy fuerte. Era el día de Navidad y por primera vez en la vida, salí de viaje porque mi mamá nos decía que pasaramos la Navidad con ella, ‘y ya en Año Nuevo, donde quieran’. Tuve vacaciones en la televisión y le dije que me iría de vacaciones fuera de León, fuera de la casa de mi mamá, así que me fui a Brasil a pasar la Navidad.

La foto que compartió en redes sociales. Foto: Instagram

Llamé a mi mamá, cenamos con el grupo de amigos que iba, después nos fuimos a un antro, estábamos felices de la vida y eran las 3 de la mañana en Brasil, y de repente de estar feliz, algo me pasó, algo fuerte que me levanté y me quise ir al hotel.

Pepillo con su mamá. Foto: Tv Notas

Me sentí terrible, una sensación que no me había pasado, así que me fui a dormir, al siguiente día me llamaron para informarme que mi mamá había fallecido, justo en la hora en que sentí aquella fuerza, aquella impresión tan fuerte… Eso fue algo que hasta el día de hoy no puedo explicar, quizá la comunicación con ella fue la que me hizo sentir la muerte de mi madre”,dijo.

Es por ello, que estas fechas son para Pepillo, las más pesadas del año.

Las noticias de AM en

Síguenos