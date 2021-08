Guanajuato.- En redes sociales, Pepillo Origel compartió que se encontraba en el hospital, tras ser operado por una hernia.

Después, en una segunda operación, informó que se encontraba en su casa en León.

La noche anterior, Pepillo compartió el diagnóstico de su médico.

Estoy en León, de urgencia me operaron, (de) una hernia. Tenía una hernia, y luego el doctor me operó, y a la hora de que me abre, tenía otra. Dos por uno, también me convino”, relató el conductor, quien seguía conservando su característico sentido del humor.