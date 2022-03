Periodista sostiene que Inés Gómez Mont ya tuvo su primera audiencia con autoridades mexicanas

Ciudad de México.- En agosto del año pasado se dio a conocer que un juez giró una orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y su marido Víctor Álvarez Puga por un presunto enriquecimiento ilícito al realizar lavado de dinero, peculado y delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Desde entonces la conductora y su esposo salieron del país con rumbo desconocido, y aunque continúan en medio de la polémica, se desconoce el paradero de la ex conductora de Ventaneando y de su familia.

Recientemente el periodista de espectáculos Jorge Carbajal reveló en su canal de YouTube, llamado “En Shock”, que Inés ya tuvo su primera audiencia, en modalidad virtual, con las autoridades mexicanas, pero que se desconocen los detalles de la declaración de la ex presentadora de televisión.

Durante la pasada transmisión en vivo a través de YouTube, Jorge Carbajal en compañía de Felipe Cruz “El Filip” estaban comentando acerca de la bioserie de Vicente Fernández que está produciendo Juan Osorio para Televisa, cuando dio a conocer que:

Pues me están contando, ya terminó la audiencia de Inés Gómez Mont y sus abogados. Resulta que fíjense, como yo les dije fue virtual completamente la audiencia, para que la señora siga completamente escondida. Qué yo me pregunto, ¿Con el IP de su computadora no la pueden cachar? Claro que sí, pero pues ya saben, mañosos”, reveló.