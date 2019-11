Pese a éxito de reality familiar, Eugenio Derbez lo ve como un error

México.- El actor y productor Eugenio Derbez confesó que pese al éxito que está teniendo el reality show que hizo con su familia, se arrepiente, pues no fue buena idea.

El también comediante le confesó al conductor Javier Poza que no estaba del todo convencido de hacer el reality show “De viaje con los Derbez”, incluso hubo momentos en los que se arrepintió de haberlo hecho porque lo consideraba un proyecto muy arriesgado por la cuestión de la vida privada.

No estaba nada seguro, yo no quería, sentía que estaba cruzando esta línea de lo privado con lo público, siempre sentí que fue un error, pero al parecer la gente está tomándolo muy bien, los comentarios han sido muy positivos”, dijo el hijo de la fallecida actriz Silvia Derbez .

Javier Poza le preguntó por qué hacer un proyecto tan personal, tan arriesgado, sobre todo porque no lo necesita, pues ya ocupa un lugar privilegiado en Hollywood, Eugenio Derbez respondió que siempre lo vio como un error, incluso intentó abortar el proyecto, pero se arrepintió y siguió adelante.

Pensé, creo que es el peor timing, creo que estoy en un error gravísimo en mi carrera, ¿cuál es la necesidad? Siento que no venía al caso y te agradezco y reconozco que estás en lo correcto, yo decía: pero por qué, por qué, no creo que sea necesario, pero tú sabes, hay presiones... hay muchas historias detrás de todo esto que no puedo compartir, pero fue muy complicado, Pensaba que era un error en mi carrera”, dijo Derbez.