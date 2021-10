México. Vanessa Oyarzún, mejor conocida como ‘La Vecina’, de 45 años, fue diagnosticada con cáncer de tiroides, y a pesar de su enfermedad, anhela convertirse en madre, por ello ha decidido iniciar un tratamiento para hacer este sueño realidad.

‘La Vecina’ se sometió a una cirugía para retirar el tumor cancerígeno y la glándula tiroidea, el proceso ha sido cansado pero confía en que todo estará bien, pues tras detectar la posible anomalía, “La Vecina” decidió actuar lo más pronto posible.

En entrevista para la revista TVNotas, Vanessa platicó sobre el momento en el que detectó que algo andaba mal en su sistema, pues en enero de este año al tocar su cuello detectó una bolita que en un inicio no la alarmó, pues creía que era consecuencia del Covid-19.

Al acudir al médico y negar que fuera un ganglio inflamado, la actriz se sometió a un estudio de tiroides del que salió aparentemente bien, pero en julio de este año detectó hinchazón en el lado derecho del cuello, lo que alarmó a la presentadora.

La venezolana volvió a acudir al médico y esta vez fue su ginecólogo el que le realizó un ultrasonido de cuello y detectó dos tumores.

Días después fui con mi ginecólogo para mi chequeo de rutina, le conté lo que me pasaba, me realizó un ultrasonido de cuello y me dijo que tenía un tumor doble: uno líquido de cuatro centímetros y otro sólido dentro del primero, de dos centímetros. Me mandó de inmediato con el oncólogo para descartar que fueran malignos”, platicó Vanessa.

“La Vecina” decidió esperar resultados de sus análisis para platicarle a su familia sobre su diagnóstico, por ello continuó con su actividades, viajó a Matamoros a trabajar con ‘La Chupitos’ y ‘Olga Sana’ en el proyecto ‘Pinchesitas’ donde trabaja junto a las comediantes.

Cuando volvía a la Ciudad de México, la noticia sobre el tumor maligno y cáncer llegó a ella, lo que la dejó en shock.

Sentí como si me cayera un balde de agua fría encima y me puse a llorar, no creía que me estuviera pasando a mí. Siempre he sido una mujer sana, me cuido muchísimo; creí que era un error. Ese día grabé Pinchesitas, con ‘La Chupitos’ y ‘Olga Sana’, saqué la chamba como pude y me guardé todo”, recordó ‘La vecina’.