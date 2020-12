“Pídanle a diosito que se la lleve”, cantante de OV7 recuerda la pérdida de su hija

Ciudad de México.- Lidia Ávila, cantante del grupo OV7, habló por primera vez de la triste muerte de su hija Sofía.

Mediante una entrevista para el programa de YouTube de Yordi Rosado, Ávila recordó que la menor falleció a los seis meses de nacida, sin embargo, el calvario inició desde que fue a realizarse un ultrasonido.

Todo iba muy bien hasta un mes antes de que Sofía naciera. Voy a una consulta del ginecólogo y me dice 'oye qué crees, de la consulta pasada a esta, la bebé tiene un quistecito en la panza'. Y eso después de una hora de estar viendo y yo le decía 'doctor, ¿todo bien?', y él contestaba 'sí, todo bien, todo bien, sólo estoy viendo algo…Y tras esto me dijo: 'estoy viendo que tiene un quistecito y a través de tu panza y a través de su panza, no lo puedo ver bien aquí en el consultorio, así que vamos a mandarle hacer unos estudios”, detalló la cantante.

Tras la confirmación del quiste, el nacimiento de la pequeña Sofía tuvo que ser apresurado y le realizaron una cesárea, tras el alumbramiento los médicos informaron que la menor tenía pocas probabilidades de sobrevivir.

Me dicen: 'la cirugía salió bastante bien, pero el resultado no es lo que esperábamos. El quiste era todo el intestino hecho bola, le quitamos todo y tu hija quedó con síndrome de intestino corto...'. Ella tenía 20 centímetros de intestino y me dicen 'vamos a pedirles que no la abandonen...'.Ahí es cuando me cayó el veinte y dije: '¿mi hija se va a morir?, ¿cuándo?' y me responde: 'sí, no sé, puede ser una semana, seis meses, un año, porque no puede comer o absorber nada, le vamos a dar comida vía intravenosa, pero a la larga afecta al hígado", comentó.