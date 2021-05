México.- Frida Sofía volvió a estallar contra quienes la juzgan y a través de su Instagram aseguró que a ella no le interesa la herencia de su mamá Alejandra Guzmán, lo único que pide es que se haga justicia tras revelar que su abuelo Enrique Guzmán le quitó la virginidad.

El padre de Frida Sofía, el empresario Pablo Moctezuma, ha acudido a programas como “Ventaneando” y “De Primera Mano”, para defender a su hija, y una reciente entrevista, reveló que la intérprete de “Mala Hierba” había quitado a su propia hija de su herencia.

Por esto surgieron rumores de que Frida Sofía decidió vengarse de su madre por haberla desheredado acusando a su abuelo Enrique Guzmán de abuso sexual desde que ella tenía 5 años de edad.

Así que la modelo de 29 años recurrió a sus historias de Instagram para manifestarse una vez más sobre su caso.

Yo no necesito andar de buitre esperando que se mueran para recibir un dinero... ese es otro. Ubíquense pinches haters, ni si quiera se imaginan lo que es la fama y el dinero... No se confundan”.

También compartió una respuesta a un usuario en el que señala que ya no está dispuesta a callar los abusos que sufrió.

Yo no vine a callarme y cruzar los brazos ni menos a callarme abusos sexuales, físicos, emocionales y mentales. A mi no me tumban y a mi no me callan porque por personas como tú las víctimas guardan silencio”, arremetió Frida.