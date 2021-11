México.- Armando Christian Pérez, más conocido por su nombre artístico Pitbull, es un rapero que puede presumir que en su trayectoria ha colaborado con un sinfín de artistas con los que ha logrado tener gran éxito.

Una de sus particularidades es que siempre usa lentes oscuros y luce calvo, por lo que en redes sociales se volvió viral una imagen en la que se veía al cantante cubano-estadounidense lucir una larga cabellera además de barba.

En Twitter, muchos usuarios compartieron la fotografía de Pitbull con cabello, y sus fans quedaron con la boca abierta al ver por primera vez a su ídolo con un look tan diferente, pues en sus más de dos décadas de trayectoria, nunca se le había visto así.

Algunos halagaron el nuevo look de Pitbull, mientras que la mayoría dijo que se veía raro e incluso bromearon que ahora cantaría baladas.

Por supuesto, los memes no tardaron en comenzar a circular, en los que no faltó el personaje Calamardo Guapo.

Sin embargo, por mucha emoción que desató esta imagen, no resultó ser cierta, todo se trató de una edición por computadora, por lo que muchos internautas se sintieron defraudados, aunque otros dijeron que lo sabían desde el principio.

¿Quién es Pitbull?

Pitbull ha destacado en su trayectoria como cantante, rapero, compositor y productor musical; dentro de sus colaboraciones se encuentran las que ha hecho junto a Jennifer Lopez, Ricky Martin, Christina Aguilera, Shakira, Belinda, Daddy Yankee, Marc Anthony, Enrique Iglesias, Usher y Fergie, entre muchas más.

En 2014 compuso "We Are One (Ole Ola)" junto a JLo y Claudia Leitte, tema para la Copa Mundial de Futbol de Brasil.

Actualmente Pitbull promociona su I Feel Good Tour. Foto: Instagram

Entre sus últimas colaboraciones está la que hizo junto a Prince Royce y Ludacris con el tema "Quiero saber", en 2018.

Actualmente, Pitbull se encuentra de gira con su I Feel Good Tour en el que tiene como invitada especial a la cantante Iggy Azalea.

