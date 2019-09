Plácido Domingo me apretó los senos con fuerza: víctima de acoso sexual

España.- El cantante español Plácido Domingo ya acumuló otras once denuncias en su contra por acoso sexual contra mujeres que trabajaron cerca de él. El 13 de agosto ya fue denunciado por nueve presuntas víctimas, ocho cantantes y una bailarina.

Sólo una reveló su identidad, es la mezzosoprano Patricia Wulf, quien coincidió con el tenor de 78 años en la Ópera de Washington.

No tengo ninguna duda de que eso era acoso. Yo estaba allí y estaba siendo acosada. Él quería que fuera a su casa y evitaba que me fuera a la mía. Quería que me fuera con él esa noche”, declaró Wulf.

La segunda que salió del anonimato es la cantante Angela Turner Wilson, quien compartió cartel con Plácido Domingo durante la representación de la ópera “Le Cid” en la temporada 1999-2000, también en la Ópera de Washington.

Fue una noche entre 1999 y el 2000 cuando ella y Domingo, momentos antes de una actuación, se estaban maquillando juntos cuando él se levantó de su silla, se detuvo detrás de ella y le puso las manos sobre los hombros. Mientras le miraba en el espejo, él deslizó sus manos y agarró su pecho desnudo. “Me dolió”, relató Turner Wilson.

No fue suave. Me manoseó con fuerza”, dijo.

La cantante relató que Plácido Domingo luego se dio la vuelta y se alejó, dejándola atónita y humillada.

La cantante Angela Turner Wilson ha relatado los desagradables episodios con el tenor en declaraciones recogidas por Associated Press (AP). Foto: Especial.

'Te adoro Angela'

En su relato a la agencia Associated Press, Turner Wilson declaró que estaba al tanto de la reputación del tenor en su tercera temporada en la Ópera de Washington, pero quería creer que su interés era profesional, pero comenzó a darle un trato especial en otoño de 1999.

La cantante relató que él se sentaba junto a ella durante los descansos de ensayo de “Le Cid” y hablaba con ella, diciéndole “Te adoro, Angela”.

Pero pronto quedó claro que su interés no estaba íntegramente en su canto, según aseguró ella. Angela dijo que hubo invitaciones frecuentes, como ir a su departamento a ver un vídeo de un papel que quería que ella cantara o ir a cenar a solas. “Yo decía ‘No, maestro’. Lo dije mucho. Sentí que si le ponía el ‘maestro’, era más respetuoso”.

La mezzosoprano Patricia Wulf fue la primera mujer dispuesta a dar su nombre. La Ópera de Los Ángeles ya contrató a abogados externos para investigar las denuncias incluidas en el reportaje de la AP. Foto: Especial.

Necesito un beso: Plácido Domingo a cantante

En otra ocasión, Turner Wilson relató cómo él fue a su camerino y entró sin llamar, diciendo que quería desearle un buen espectáculo.

Necesito un beso. Es un papel exigente. Necesito un beso para darme fuerza”, le dijo en ese entonces a Angela Turner Wilson.

Ella se negó, recordándole nuevamente que estaba casada, pero él continuó insistiendo.

Recuerdo haber pensado ‘tengo que llegar a la puerta’. Comencé a abrir la puerta y él la cerró, puso la mano sobre la puerta y dijo: ‘Necesito ese beso’. Y no me dejó salir”. “Le dije: ‘Te haré un trato. Puedes besar mi mejilla’. Me besó en la mejilla y luego se fue”.

La cantante recordó el miedo que le causó Plácido Domingo, al grado que no dejaba de temblar.

Me asustó mucho. Volví a mi tocador y estaba temblando. Recuerdo haber pensado: ahora me he metido en un buen lío. ¿Cómo voy a manejarlo ahora?”.

Durante el resto de la carrera, la cantante dijo que cerraría la puerta de su camerino y su vestidora le avisaría si él se encontraba fuera.

Ella me diría si él estaba en el pasillo y si era seguro”.

Tanto Patricia Wulf como Angela Turner Wilson argumentaron que no informaron del comportamiento del tenor a la gerencia porque temían que no se les creyera y que fueran ellas las penalizadas.

Durante años, Wilson permaneció en silencio sobre sus experiencias con Domingo “porque sentí que nadie más diría nada”.

Pero cuando leyó las primeras denuncias a mediados de agosto, se dio cuenta de que podía hacer algo.

Sé que si pierdo esta oportunidad y sigo adelante en silencio, me sentiré veinte veces peor”, aseguró.

Todos sabían de sus mañas

Melinda McLain, coordinadora de producción de la Ópera de Los Ángeles 1986-87, trabajó también en la Ópera de Houston con Plácido Domingo, dijo a la AP “que se esforzaba por evitar que el cantante quedara en las salas de ensayo a solas con mujeres jóvenes, aun cuando él lo haya pedido, y trataba de contratarle asistentes hombres”.

Creábamos todo tipo de artimañas para mantenerlo alejado de ciertas cantantes”, recordó McLain. “Jamás hubiera yo enviado a una mujer a acompañarlo en su camerino”.

McLain aseguró que otra estrategia era invitar a la esposa de Domingo, Marta Ornelas, a las fiestas del elenco “porque si Marta estaba ahí, él se comportaba”.

Marta Ornelas es la esposa de Plácido Domingo desde 1962. Cuando ella acude a las presentaciones él se comporta, señalan testigos. Ahora resta esperar a saber qué opina ella del actuar de su esposo. Foto: Especial.

Numerosos empleados del departamento de vestuario de la Ópera de Los Ángeles, contactaron a la AP las últimas tres semanas para contar que trataban de evitar que mujeres entraran al camerino del tenor.

¿Quién es Plácido Domingo?

Plácido Domingo es cantante, director de orquesta, productor y compositor español, director general de la Ópera Nacional de Washington y de la Ópera de Los Ángeles (California).

Con registros de barítono y tenor, formó parte del trío Los tres tenores, junto al también español José Carreras y al italiano Luciano Pavarotti.