Plasmarán problemas de drogas de Demi Lovato en documental

Los Ángeles, EU.- Demi Lovato estrenará un documental en el que hablará de lo difícil que ha sido para ella lidiar con la fama desde muy joven, enfrentar las adicciones, sobre todo se enfocará en la sobredosis que casi la lleva a la muerte en septiembre del 2018.

El audiovisual titulado ‘Dancing with the devil’, se estrenará el 23 de marzo a través de YouTube, y será totalmente gratis, estando en disposición de todos los cibernautas interesados en ver el testimonio que la artista dará abiertamente.

En su cuenta de Instagram, Lovato dijo a sus seguidores: “Hay tantas cosas que he querido decir, pero tenía que esperar para poder decirlas correctamente. Gracias a mi familia, a mis amigos, a mis fans por haber estado a mi lado durante los dos últimos años, en los que he aprendido muchísimo, y he madurado a todos niveles. Estoy muy emocionada de poder contar esa historia que tenía guardada desde hace tanto tiempo”.