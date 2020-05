'Platanito' asegura que Karla Luna era golpeada por culpa de Karla Panini

Ciudad de México.- El comediante Sergio Verduzco, mejor conocido como ‘Platanito’, aseguró que Karla Luna llegaba golpeada a las grabaciones, mencionó que era por culpa de Karla Panini.

Mediante una entrevista para el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, ‘Platanito’ aseguró que todo lo que le está pasando a Panini es por el karma.

Así mismo, mencionó que la fallecida Karla Luna era agredida físicamente por parte de su exesposo Américo Garza, esto asegurando que era en complicidad de Panini.

Ella llegaba golpeada a refugiarse con su amiga, Karla Panini, y ella le decía 'no, yo voy a hablar con Américo, no te preocupes', y luego los reclamos por mensaje de 'oye ya la vi y según tú le habías pegado mucho y no le hiciste nada’", recordó.