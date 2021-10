Playboy lanza su primer libro de arte

CDMX.- Playboy celebrará a lo grande sus 20 años en México con el lanzamiento de su primer libro de arte.

A partir del mes de octubre de 2021, comenzará a circular “Art Book Playboy México”, una colaboración con Reine Art Gallery en la que más de 20 artistas internacionales interpretaron, en diferentes formas y a través de técnicas muy diversas, el icónico Conejito, la historia y todo lo que la marca Playboy representa.

Aquí el libro. FOTO: CORTESÍA

El libro que se imprimirá en formato físico y pasta dura, contará con más de 200 páginas de imágenes y entrevistas a artistas contemporáneos como Marco Bataglinni, Karla Betancourt, Mauricio Benítez “Mr. Bling”, Niclas Castello, Anna Dias, Gilda Garza, Geneva Jacuzzi, Jisbar, Yuliia Korienkova, Ricardo Luevanos, Will McNally, New Murano Gallery, Leonardo Moleiro, Richard Orlinski, Kike Padilla, Miguel Paredes, Super Buddha, Marie Sauvage, Bran Symondson, Synergy Studio, Ariel Vargassal y Joaquín Villarino.

Playboy lanza un libro muy particular. FOTO: CORTESÍA

Playboy convoca a artistas

Son nueve los artistas mexicanos que tomaron el icónico Conejito de Playboy y lo reinventaron, mediante técnicas que iban de la ilustración digital, al óleo y la escultura, lo que resultó en un dossier que se publicó bajo el título “Art Attack”.

Las obras, autoría de María Elena Jasso, César Córdova, Pepe Niño, Jacobo y María, Roy, Tehani Farr, Rogelio Rodríguez Cárdenas “Roy”, Rigel Herrera, Mayra Hernández Ríos y Ricardo Garduño, fueron parte de una exposición que se presentó en las oficinas de Playboy México.

El libro en todo su esplendor. FOTO: CORTESÍA

