Podría RBD lanzar una gira 2022 y hacer canción que fue escrita para ellos

Ciudad de México.- Parece que los fans de RBD se quedaron con ganas de más de su grupo favorito, pues a un año de la presentación que realizaron en un reencuentro al cual titularon “Ser o Parecer”, usuarios en redes sociales comenzaron a correr el rumor de una supuesta gira que se realizaría en 2022.

El nombre de la banda, que nació del melodrama de Televisa, “Rebelde”, volvió a convertirse en tendencia después de que se viralizó un video que emocionó a toda su fanaticada, pues en él, invitan a los integrantes a hacer un tema que fue escrito especialmente para ellos.

Fue a través de un video de TikTok que Sofía Reyes y León Leiden dieron a conocer que habían escrito una canción para los integrantes de RBD, y que la idea surgió tras el regreso musical de la banda pop y del exitoso concierto virtual que ofrecieron el año pasado.

Se dice que RBD podría lanzar una gira presencial para este 2022. Foto: Especial.

Ante la incertidumbre de si podrían volver a reunirse Maite Perroni, Anahí, Dulce María, Christian Chávez, Christopher Uckermann y Alfonso Herrera para deleitar a sus miles de seguidores con una gira de conciertos en Latinoamérica, fue que Leiden subió un video en el que expresa su admiración a la banda y pide a los seguidores que los seis, o mínimo uno de ellos, se animen a grabar la canción que Sofía Reyes y él escribieron.

“Hace un tiempo me enteré que RBD, sí RBD, iba a tener su reencuentro así que me junté con mi amiga Sofía Reyes para hacerles una canción. Después de escuchar la locura que hicimos, teníamos que hacer que les llegara y lo más loco es que (sí) les llegó y la escucharon”, explicó.

Pero, llamó la atención entre los usuarios que el video ya tiene la reacción de la intérprete de “Sálvame”, quien quedó sorprendida y enamorada de la composición musical. Incluso, dejó entrever que ella sí estaría dispuesta a grabarla.

“No, no… está espectacular, es como ‘Sólo quédate en silencio’ y ‘reloaded' (recargada), traído como a la quinta mil potencia… Dile a Sofía y a León que… no, no está… ¡¿qué, qué te digo?!”, se le escucha decir a la ex primera dama de Chiapas.

Anahí quedó sorprendida y enamorada de la composición musical, pero se espera que todos participen. Foto: Especial.

Al final del clip que circula en la red social, y sin dar más detalles sobre si algún otro integrante de la banda que creó el productor Pedro Damián ya escuchó el tema, León Leiden se anima a mostrar un fragmento de la canción, que de inmediato emocionó a toda la fanaticada de RBD.

“Tristemente este reencuentro todavía no se da, pero queremos que la canción salga a la luz y que con tu apoyo alguien de RBD se anime a participar. Para que tú seas parte de esto ayúdame a interactuar y compartir este video por todos lados para que esto sí se haga realidad, porque con tu apoyo yo sé que tenemos el power para lograrlo”, invitó.

