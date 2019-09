Policías detiene a Celia Lora en bikini y le dan golpiza

México.- Celia Lora, hija de Chela y Alejandro Lora, declaró en el programa de TV Azteca, ‘Ventaneando’ lo que le pasó hace 10 días en Playa del Carmen, Quintana Roo.

La influencer y modelo mexicana, aseguró que fue robada y golpeada por policías que la detuvieron al salir de un club de playa "Coralina", desconociendo los motivos de la agresión.

Yo salí de este lugar con un amigo, en bikini por supuesto, a mi me agarraron unos policías, me esposaron y me empezaron a pegar”, expresó Celia en el programa.

Lora declaró que los agresores fueron dos mujeres y un hombre, quienes también robaron a dos de sus amigos, pero que no había querido decir nada por no dar mala fama a Playa del Carmen.

De igual manera, Celia aseguró que la situación es muy irónica, pues siempre está promocionando a Quintana Roo como un destino turístico muy seguro, “y que me hagan eso, sí se me hizo impresionante”.

Me esposaron, me pegaron, dos mujeres y otro estúpido gordo, me aventaron a una pick up, me lastimé la columna”, declaró Celia Lora.