México.- Juan Osorio, productor de "El Último Rey", aseguró que Pablo Montero ya tocó fondo en su problema de alcoholismo, pero no acepta que necesita ayuda; reveló que el actor que interpreta a Vicente Fernández en la serie de Televisa lo dejó plantado en las escenas finales.

"Tengo un sentimiento muy grande, un dolor", confesó Juan Osorio en entrevista con Maxine Woodside respecto a la actitud de Pablo Montero, a quien le dio todo su apoyo para que llevara el papel protagónico en la serie no autorizada sobre la vida de Vicente Fernández, pero al final lo quedó mal en una de las escenas más importantes.

Este viernes 10 de junio llega a su fin la serie “El Último Rey”, la producción que causó gran polémica desde antes de su inicio debido a que la familia de Vicente Fernández acusó que se hizo sin su consentimiento, y pese a que recurrieron a instancias legales no pudieron frenar su transmisión por Las Estrellas.

Pablo Montero incluso llegó en estado inconveniente a las grabaciones de 'El Último Rey'. Foto: Instagram

Juan Osorio destacó que Pablo Montero hizo un gran trabajo al interpretar a Vicente Fernández, sin embargo, al final le quedó mal, y reveló que el actor tiene fuertes problemas de alcoholismo.

“De repente se le iban las cabras, yo tengo la culpa porque de alguna manera debo de entender que una persona que tiene problemas de una enfermedad tan difícil como la que yo viví (alcoholismo)... sí me hizo pasar mi suerte, pero nunca me había fallado como la última vez que me dejó plantado con toda la producción todo el día el día viernes, la renta del Estadio Azteca”, confesó Osorio.

Me dio mucho coraje, me dolió mucho porque además lo busqué por todos lados. Le hablé a su mamá, no estuvo en su casa, no me contestó nunca el teléfono, la verdad no tenía cara para contestarme”, contó Osorio, y agregó que incluso tuvo que llamar a los escritores para hacer cambios.

“Tengo un sentimiento muy grande, un dolor, porque hay cosas que, como que el ser humano de repente se desaprovecha, qué falta de respeto, de sus compañeros”, contó.

Las cosas no quedaron ahí, pues Osorio tachó de cínico a Montero, porque dijo que un día después apareció y no pudo grabar una escena que tenía por llegar en estado inconveniente, y en su lugar la grabó Jesús Mori, pero fue después cuando se organizó un brindis por el final de las grabaciones que Pablo se portó peor.

Este viernes termina la serie de Televisa 'El Último Rey', basada en la biografía no autorizada de Vicente Fernández. Foto: Instagram

“Se presenta en estado no conveniente y quiere cantar y abrazar a todo mundo, le dije ‘vete de aquí, no te quiero ver’, obviamente me parece muy cínico de su parte”.

Juan Osorio, quien él mismo tuvo que lidiar con el alcoholismo, reconoció que es una enfermedad difícil de controlar.