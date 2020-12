¿Por culpa de Galilea y Andrea? Fernando del Solar revela por qué dejó 'Hoy'

Ciudad de México.- El conductor argentino, Fernando del Solar, reveló la razón por la que solo duró tres meses en el programa matutino ‘Hoy’.

Mediante una entrevista para el programa de espectáculos ‘De primera mano’, recordó su ingreso al matutino en el año 2018 gracias al apoyo de la fallecida productora Magda Rodríguez.

Así mismo, reveló por qué dejó el programa tan solo 3 meses después de su ingreso, esto debido a la convivencia dentro de la producción.

Me quedaba muy claro que yo era la persona que llegaba a hacer equipo, el programa lleva muchos años haciéndolo Galilea, Andrea, 'El Negro', 'El Burro', todo el talento que tienen allá. Entonces yo llegaba con esta humildad y ganas de pasármela bien, de sumar, hacer equipo y que nos fuera muy bien… Desgraciadamente, no logré empatizar como a mí me hubiera gustado y, por eso, fue", comentó.