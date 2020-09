¿Por culpa de Gustavo Adolfo Infante? Michelle Rubalcava sale de ‘De primera mano’

México.- Como ha sucedido en otras televisoras, Imagen Televisión hizo reajustes y ahora le tocó el turno al programa de espectáculos ‘De Primera Mano’, del cual quedará fuera el conductor Michelle Rubalcalva.

El joven conductor hacía mancuerna desde hace tres años y medio con Mónica Noguera y Gustavo Adolfo Infante, quienes se mostraron tristes con su salida.

Y es que su salida vino a raíz de que Imagen Televisión lanzó un comunicado que anuncia una decisión corporativa que la empresa tomó junto con la productora Laura Flores Blanco, de hacer un cambio en la planilla de conductores de ese programa, lo dijo el mismo Infante.

Aunque intentó aparentar que no le duele, Rubalcava le agradeció a Infante el haberle dado la oportunidad de trabajar con él y dijo sentirse contento, pues se va en un momento en el que todo marcha bien en su vida.

Siempre he pensado que todos los cambios son para bien, me voy en un momento muy importante de mi vida, es el momento más específico para que se cierre el ciclo aquí en ‘De Primera Mano’, muy agradecido con este canal”.

Gus, es que ni te quiero volver a ver porque ahí sí voy a ponerme a llorar porque no sabes cómo te agradezco que tú, de mil 500 personas me diste la oportunidad de estar aquí, a nivel nacional, eso nunca se me va a olvidar, Imagen Televisión qué te puedo decir, gracias porque es un crecimiento grandísimo para mi currículum”, dijo Michelle.