Por encima del glamour, Eiza González muestra 'sus granitos y callos'

Estados Unidos.- Tal vez la actriz mexicana Eiza González no desfiló por la alfombra roja de los Globos de Oro 2020... ¡pero sí brilló en la fiesta después de los premios! donde lució lo último en moda de alta costura, aunque no todo es perfección, pues no pudo ocultar sus granitos e imperfecciones en los pies.

Eiza González, de 29 años, acertó al llevar el saco cerrado pero sin blusa, lo que permitió mostrar algunos granitos del pecho, lo que la tuvo sin cuidado. Foto: Especial.

La mexicana volvió a demostrar que es una favorita de la alfombra roja al arrasar en un look nada convencional -pero bastante glam-.

La actriz de 29 años demostró que los vestidos no son la única pieza para lograr un look estiloso al elegir un maxi saco estructurado que combinó con una falda de Roland Mouret, look con el que se convirtió en una de las mejores vestidas del after-party realizado por Warner Bros.

Las sandalias doradas con pedrería que usó le permitieron lucir su tatuaje, pero también exhibieron las imperfecciones en sus dedos. Foto: Especial.

El escote pronunciado del saco permitió que a Eiza se le alcanzaran a apreciar algunos granitos en el pecho, lo que la tuvo sin cuidado.

Eiza resaltó su bronceado, así como belleza y figura estilizada gracias a las lentejuelas bordadas tanto en la falda como en el saco, el cual tenía doble botonadura, además de convertirse en un vestido elegante y masculinamente femenino.

La actriz también optó por un peinado hacia atrás, delineado con sombra morada, lipstick nude, así como aretes de diamantes incrustados en oro, los cuales resaltaron sus facciones, así como glam.

Y para combinar su look, usó unas sandalias doradas con pedrería con tacón que dejó ver uno de los tatuajes que posee en el pie derecho.

Pero lo que no pudo ocultar con las sandalias fue el problema de hiperqueratosis que padece, es decir, lo que coloquialmente se le conoce como callo o dureza en una zona de la piel.