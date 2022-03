Por error, Pati Chapoy destapa quiénes son los jueces de La Voz 2022

Ciudad de México.- Pati Chapoy sorprendió a todos los usuarios de Twitter tras destapar un tuit que enseguida borró. En el posteo se veían a quienes serán los nuevos jueces de La Voz 2022; si bien ya se ha ido revelando información del reality, aún no se han confirmado a los famosos que estarán sentados en las sillas giratorias.

En el tuit que inmediatamente eliminó, que hasta el momento se desconoce si fue intencional o accidentalmente, aparece una instantánea con quienes presuntamente serán los encargados de evaluar a los aspirantes a ser La Voz de este 2022.

Los famosos filtrados fueron Pepe Aguilar, las Ha-Ash y Sebastián Yatra, pero hubo una cantante quien fue la que más llamó la atención en la fotografía. Una famosa que en 2016 firmó contrato con Televisa, pero es una egresada de La Academia.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Los famosos cantantes que podrían participar como jueces son: Pepe Aguilar, las Ha-Ash y Sebastián Yatra. Foto: Instagram.

Se trata de Yuridia, quien tras haber salido peleada con la televisora del Ajusco, hace unos días adelantó en un programa su posible regreso a TV Azteca, por lo que su publicación podría dar casi por seguro que ya está confirmado.

Hasta el momento lo único que se sabe es que el reality “La Voz Kids” llegará a las pantallas de Azteca en abril de 2022, con la participación de Joss Favela, Paty Cantú, María León y Mau y Ricky, quienes fungirán como jueces.

En octubre del 2012, la intérprete de “Amigos no por favor” anunció su salida de Tv Azteca, ya que estaba cansada de seguir las condiciones impuestas por la televisora.

“Después de haber terminado un contrato de siete años con televisión Azteca, he decidido tomarme un descanso y no volver a firmar contratos con nadie. Entonces, dejo en claro que no tengo representante y por el momento así deseo que sea. Mi padre solamente se dedica a vender shows míos y de otros artistas”, explicó en Twitter.

Pero llamó la atención que también apareció Yuridia, lo que probablemente marcaría su regreso a Azteca. Foto: Especial.

Mientras que en 2020, volvió a irse contra del programa que la creó como artista, pues aseguró que durante su participación en La Academia vivió uno de los momentos más oscuros de su vida.

“Ahí sí se mam*ron. Me aplicaron una donde tenía que salir en traje de baño, diciendo en un espejo todo lo que no me gustaba de mí… Bueno, tuve que actuar como que no me amaba, porque en realidad yo me adoraba”, recordó y enseguida continuó entre risas: “Ah, no es cierto. Me acuerdo que me dijeron ‘¿y qué es lo que te gusta?’ y yo dije ‘pos mis chich*s’”.

ebecerril@am.com.mx