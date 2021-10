Tania Rincón lanza relevación: ‘no puedo poner un pie en Azteca’

Ciudad de México.- Tania Rincón se posicionó como conductora en el matutino de Tv Azteca, Venga la Alegría, y al día se hoy se encuentra trabajando en la competencia directa, el programa de revista de Televisa, Hoy.

Durante una entrevista para “La caminera”, programa de radio de su ex compañero Carlos Alberto Pérez Ibarra, conocido como “Capi Pérez”, la también conductora de “Guerreros 2021” habló acerca de varios temas, entre ellos de su recorrido profesional.

El comediante cuestionó a Tania acerca de su experiencia y colaboración en diferentes medios de comunicación, por lo que ella respondió haciendo énfasis en cómo se siente tras su paso por la televisora del Ajusco.

Puedes ir y venir, y ya no hay un veto. Seguramente ahorita no puedo poner un pie en Azteca, me queda claro. O a lo mejor sí, porque me fui perfecto", confesó.