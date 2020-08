Por esta razón Violeta Isfel eliminó atrevida foto que subió a Instagram

Violeta Isfel sube atrevida foto a Instagram.

Horas después la actriz la elimina.

Aseguró que no fue censura.

Ciudad de México.- Ni se trató de un acto de censura por parte de Instagram ni Violeta Isfel decidió borrar su fotografía porque no le hubiera gustado. La razón por la que la imagen de la actriz usando lencería ya no está disponible en su perfil fue por un tema laboral.

No solamente trabajo en televisión, con las hamburguesas o teatro; mi agencia me llamó para decirme que necesitaba guardarla por un ratito porque traigo una campaña con una marca y esa conversación no va", dijo.

No es porque esté errónea pero sencillamente no empatan, no es el tren de comunicación que trae la marca".

Violeta explicó que la foto que se hizo tendencia y que le tomó su esposo únicamente está archivada.

En cuanto termine la campaña o me lo autorice la marca y mi agencia se volverá a subir la foto y estará ahí para mi público. Como mercadólogos tienes que cuidar muy bien el tren de comunicación con respecto a lo que tú quieres proyectar", aseguró.

La actriz, que ha participado en programas de comedia como 'Me caigo de risa' y telenovelas como 'Atrévete a soñar', detalló que su trabajo con la marca, de la que no especificó el nombre, va más enfocado a su imagen como mamá y no a su imagen sexi, pero no es porque estén peleados con eso sino que en este momento no empatan ambos discursos.

Si algo agradeció es que recibió en su mayoría comentarios positivos, pues su público vio que no por ser mamá significa que no pueda ser sexy y guapa.

La sociedad se ha encargado de decir 'ay, no, no muestres eso', bueno, obviamente hay que saber cómo lo muestras. No es vulgar, es mucho más lo que la gente ha imaginado porque no se me ve nada. Hay muchos prejuicios en todas las personas, yo no los tengo".

Orgullosa de su fotografía detalla que el que su esposo logre retratar de la forma en que la ve la hace sentir enorme como mujer y muy segura, por eso es que yo quiso compartirlo.

Hay muchas personas que no están de acuerdo porque tienen prejuicios, tabús y es muy respetable pero de las cosas que más me gustó con respecto a los comentarios que leí es que muchas mujeres lo vieron desde un empoderamiento de que así es como deberíamos sentirnos todas, seguras, bonitas".

FRG