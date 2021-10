Por esta razón se acaban a la hija de Jennifer López

Estados Unidos.- Ya son varios meses que la hija Jennifer López, Emme, ha llamado la atención, y para mal, pues cientos de usuarios de redes sociales la siguen atacando por su imagen y por cómo viste.

La pequeña, está siendo señalan continuamente porque la ven en paseos familiares que hace La Diva del Bronx junto a su familia, y utiliza un garbo desalineado, y ya sea por el color de su cabello o su peculiar estilo poco femenino, que siempre acapara las miradas y críticas de los haters.

Jennifer López junto a sus hijos de paseo en Los Ángeles. Foto: Especial.

Circulan en redes sociales unas fotografías de Jennifer López junto a sus hijos cuando andaban de paseo en Los Ángeles. Su hijo Max lucía muy bien y con un look impecable, todo un galán, y Emme se veía fodonga, fachosa, con el cabello desarreglado, por lo que nuevamente fue blanco de críticas.

Al ver las imágenes, unos usuarios no dudaron en arremeter contra la jovencita, cuestionarla por su estilo tan desalineado, mientras que otros internautas optaron por preocuparse por ella y señalaron que algo más podría estarle pasando, ya que opta por no cuidar su imagen.

Usuarios se preocupan por el aspecto de Emme. Foto: Especial.

Los haters tomaron las redes de la intérprete de “On the floor” para intrigar sobre si la jovencita está en depresión y sobre si Jennifer López debía permitirle salir con esos atuendos, además de acabársela diciendo que su pelo se veía espantoso y maltratado. Pero al parecer, esos comentarios malintencionados no le quitan el sueño a la también hija de Marc Anthony.

No cabe duda que la hija de Jennifer López y toda su familia están sometidos al escrutinio público, pues al igual que la cantante siempre están siendo vigilados y criticados, aunque esta vez excedieron los límites y lejos de aportar algo positivo contra la menor, sólo se dedicaron a atacarla sin razón.

