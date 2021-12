Por esta razón no ha salido la bioserie de Rocío Dúrcal, como la de Juan Gabriel o Luis Miguel

Ciudad de México.- Fue en el año 2006 cuando la cantante Rocío Dúrcal partió de este mundo a causa de cáncer, y su hija Shaila Dúrcal lamenta profundamente el fallecimiento de su madre.

En días recientes, durante una entrevista con el programa Sale el Sol, Shaila expresó que a pesar de los años continúa echando de menos a su madre y reveló si habrá una bioserie acerca de la famosa intérprete de "Ya te olvidé".

Hay días que la llevas bien, hay días que la llevas fatal, hay días que más o menos, la emoción está ahí, a mí personalmente, particularmente, la conexión que yo tenía con mi madre, como yo creo que cualquier hijo con su madre, la verdad no creo que sea yo especial en ese sentido, pero vamos mi conexión con mamá me hacía falta, a pesar de que se había ido y me había dejado muchísimas enseñanzas, yo no era tan pequeña por así decirlo porque tenía 26 años, me ha hecho mucha falta en muchas ocasiones ahora de adulto", expresó.