México.- La cantante Ángela Aguilar fue nombrada representante cultural del Estado de Zacatecas, donde cantó junto a su padre, Pepe Aguilar, quien no dudó en regañarla frente a todos debido al escote que traía.

Aunque la joven de 18 años nació en Estados Unidos, aseguró que es zacatecana de corazón, ya que dijo, es una tierra que le enseñaron a querer desde muy chica, pues es de donde era originario su abuelo Tony Aguilar.

Ángela Aguilar fue nombrada representante cultural de Zacatecas. Captura de video

Tras recibir el reconocimiento de parte del gobernador de Zacatecas, David Monreal, Ángela expresó su sentir.

Para mí esto es un gran orgullo, y hoy compruebo que no importa donde naces, sino importa de dónde es tu corazón, y mi corazón es 100 por ciento zacatecano”, dijo, para después interpretar algunas canciones acompañada de mariachi.

En el evento también recibió un reconocimiento Pepe Aguilar por el apoyo que él y su familia han ofrecido a Zacatecas, convirtiéndose en un promotor del estado y tras esto interpretó “Zacatecas Querido”.

“Me tocó la suerte de nacer en un seno familiar muy mexicano, me tocó la suerte de crecer en uno de los estados más mexicanos: Zacatecas. Yo creo que de no haber sido así, no tendría ni la mitad de los valores que tengo ahora, que aprendí jugando de chiquillo”, fue algo de lo que expresó el cantante.

Ángela Aguilar interpretó algunos de sus temas. Captura de video

Pepe Aguilar también interpretó algunos temas, y después invitó a Ángela Aguilar a cantar con él la canción “Tu sangre en mi cuerpo”, pero antes de comenzar regañó a su hija por andar muy ‘escotada’.

“Está muy premiada que salga a desquitar. A ver Ángela, vente, tengo dos cosas que decirte, bueno, tres. Muchas felicidades, la primera. La segunda ¿nos echamos una canción? Y la tercera ¿por qué está tan escotado ese mugrero que traes? Perdón… decimos lo que sentimos, así que vamos a decirlo con una canción", dijo, mientras Ángela mostró una breve sonrisa y tapó su escote con una mano.