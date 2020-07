Por falta de trabajo, exGaribaldi vende gel antibacterial y cubrebocas

Exgaribaldi vende gel antibacterial y cubrebocas.

Debido a la pandemia, Charly López tuvo que cerrar sus dos centros nocturnos.

El cantante emprendió en su nuevo negocio ante esta situación.

Ciudad de México.- Exgaribaldi vende gel antibacterial y cubrebocas para subsistir durante la cuarentena por coronavirus (Covid-19).

Se trata del cantante y empresario mexicano, Charly López, quien debido a la pandemia tuvo que cerrar sus dos centros nocturnos.

Mediante una entrevista para ‘Todo para la Mujer’ de Grupo Fórmula, el también actor aseguró que al no ser considerados dentro de las actividades esenciales, los negocios que maneja no abrirán pronto, por lo que no se quedaría con los brazos cruzados para subsistir.

Como todo mundo, preocupado y ocupado, porque sí es complicado tener lugares y no poderlos abrir y pues es de lo último que se va a abrir”, aseguró Charly.

No obstante, al empresario no se le cierran las puertas y emprendió en su nuevo negocio ante esta situación.

Metí a mucha gente en el negocio de las mascarillas, nunca se pierde la esperanza y es lo que hay ahorita. Nunca hay que decir que no a nada, entonces es lo que hay y me metí en esto y vamos a ver qué pasa… Lo empecé a conocer, ya tengo varias personas con el producto, es un poco complicado hacer una venta, pero si se da una la armamos, la esperanza es lo último que muere”, aseguró.

FRG