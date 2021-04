CDMX.- El cantante Yahir, quien llegó a la fama por su participación en “La Academia”, reveló a “Ventaneando” que sus fans lo han tocado y dado nalgadas.

Aunque para las mujeres esta situación se consideraría un acoso sexual, el intérprete de “Alucinado” no ve de esta manera el toqueteo de sus seguidoras, en cambio asegura que se le hace chistoso.

Yo lo agarro de broma, nunca he tenido un acoso, pero ese tema de las pompis se me hace algo muy pícaro, por decirlo de alguna manera", dijo Yahir al programa.

El también actor de TV Azteca recuerda que fue dentro de su participación en la primera temporada de “La Academia” que su compañera Toñita le hizo fama de ‘nalgón’.

Toñita en 'La Academia' me hizo fama de nalgón. Me traía en friega que 'mi nalgón pa' allá' y mi 'nalgón pa' acá'. Entonces, muchas veces, en muchos lados, me han agarrado las pompis, la verdad. Más en la bola, cuando llegas al aeropuerto, nunca falta", recordó.