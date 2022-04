¡Por fin! Atala Sarmiento confiesa la verdad de por qué decidió salir de Ventaneando

Ciudad de México.- Luego de que se destapara la salida de Atala Sarmiento del programa de espectáculos Ventaneando después de que se le viera en los pasillos de Televisa, cuando aún no había renunciado a Tv Azteca, la presentadora causó revuelo y desató un sinfín de rumores acerca de su salida.

“La Ata” se ganó el cariño del público tras tantos años de estar departiendo temas de la farándula junto a Pati Chapoy, Pedro Sola y Daniel Bisogno, y pese a que su partida dejó rumores acerca de pleitos, muchos televidentes estaban esperanzados a un posible regreso de la conductora.

Debido a lo anterior, la conductora es cuestionada constantemente acerca de su paso por el programa de Tv Azteca, y recientemente durante una dinámica de preguntas y respuestas en su Instagram, Sarmiento señaló que es casi imposible regresar a la empresa.

TV Azteca es muy especial para mí, pasé 24 años de mi vida entre sus foros, me dio muchas cosas, aprendí, crecí, cómo no quererla después de tanto, desgraciadamente no creo que sea posible para mí volver puesto que la empresa me puso un veto aparentemente eterno”, explicó.