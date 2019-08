¡Por fin! Yahir habla sobre el romance entre Belinda y Lupillo Rivera

México.- Desde hace meses, se ha rumorado que entre los cantantes Belinda y Lupillo Rivera hay un romance, el cual siempre han negado ambos. Pero ahora el cantante Yahir rompió el silencio y habló de esa relación.

Y es que los rumores sobre el amorío aumentan conforme pasan los días, y ahora fue su compañero de “La Voz Sinior” de Tv Azteca, Yahir, quien habló del tema, aunque se mostró muy discreto.

El cantante salido de “La Academia” comentó que él nunca fue testigo de un amorío entre sus compañeros del reality show, y que si no hubo, no supo nada.

No, la verdad no, no los he visto, no sé”, respondió Yahir, tajante.