Por primera vez, Verónica Castro habla de su boda con Yolanda Andrade

México.- Por primera vez, la primera actriz Verónica Castro, se sinceró en una entrevista con Janet Arceo, a quien le contó detalles de su vida personal y confesó los motivos por los que ella nunca quiso casarse, y negó una vez más su boda con Yolanda Andrade.

La actriz Verónica Castro confesó que creía que era muy raro para ella el tener que firmar un papel para confirmar que sí está enamorada, que para ella no tenía ningún sentido y confiaba en que Dios y la Virgen sabían de su amor y no necesitaba nada más.

No se me antojaba. Yo decía, esa cosa es un papelito y esa cosa de por qué bajo las leyes de los hombres me tengo que casar. Si fuera por la iglesia, ante Dios y la Virgen, ella sabe que estoy enamorada de esta persona y que voy a tener un hijo por amor, pero de eso a firmar un papel con un señor que se te para enfrente y después te hace problemas si ya no quieres estar casada pues…”, dijo la actriz de ‘Rosa Salvaje’.

Y es que el año pasado, la conductora Yolanda Andrade aseguró que ella no es ninguna mentirosa y dijo que cuenta con las pruebas de que existió una boda en Amsterdam hace 20 años con 'La Vero'.

La mamá de Cristian Castro dejó de lado la polémica y también abrió su corazón para expresar lo duro que ha sido para ella perder a su madre, doña Socorro Castro Alba, quien murió en abril pasado.

Fue un año muy difícil, a mí me golpeó desde el año pasado, estoy golpeada por ver a mi madre que no se podía mover. Las ganas que tenía de hacer las cosas y que me decía no me da tiempo de hacer las cosas que yo quiero, me estoy yendo, le digo: no mamá, ‘no, no’, y fue irremediable. Se fue, es como que te queda un hueco muy raro, esa mamá era muy especial, me manejaba la vida”, señaló Castro.