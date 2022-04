Por primera vez en León, llega famoso tributo a Queen y The Beatles

León, Guanajuato.- Por primera vez en León se presentará "We Will Rock Jude: The Ultimate Queen & The Beatles Tribute Experience", concierto multimedia donde se revivirán los grandes éxitos de estas dos emblemáticas agrupaciones británicas.

La cita es el sábado 7 de mayo en el Teatro Manuel Doblado, lugar que con este show retomará los eventos musicales luego de permanecer cerrado debido a la pandemia y diversas remodelaciones.

El tributo a Queen correrá a cargo de The Fénix, banda liderada por Víctor Carré y considerada por el ex asistente personal de Freddie Mercury, Peter Freestone, como "la mejor banda tributo a Queen de Latinoamérica y una de las mejores a nivel mundial".

Víctor Carré y Daniel de La Gusana Ciega, colaborarán de nuevo juntos. Foto: Cortesía.

Por su parte, los clásicos del cuarteto de Liverpool serán interpretados por Daniel Gutiérrez, vocalista de La Gusana Ciega.

Los boletos ya están a la venta en la taquilla del teatro Doblado y el sistema Arema Ticket, con un costo que va de los 660 pesos a los 220 pesos.