¿Por problemas económicos? Thalía quiere poner un puesto de tacos

Ciudad de México.- La cantante y actriz Thalía, decidió no quedarse sentada durante la pandemia de coronavirus (Covid-19) pues ahora tiene varios proyectos en puerta, e incluso quiere abrir una taquería.

Mediante una entrevista para la Agencia EFE, la cantante comentó que se encuentra demasiado activa colaborando con varios artistas nacionales e internacionales, así mismo, aseguró no estar interesada por ahora en volver a las telenovelas.

Las telenovelas ya fueron lo que me cimentaron en su momento, ahora estamos en otra era y estamos abiertos a diferentes proyectos… Cuando siempre haces lo mismo, ya no hay reto, ya no hay emoción ni sensualidad. A mí me gusta empujar y las colaboraciones me gustan porque aprendo de ese compañero con el que estoy trabajando", comentó.