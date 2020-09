¿Por qué Gabriel Soto se separa de Irina Baeva? El actor aclara lo ocurrido

Ciudad de México.- Tras rumores de una posible separación de Gabriel Soto e Irina Baeva el actor aclara lo ocurrido.

Esta semana, la actriz de origen ruso fue invitada al programa matutino ’Hoy’ en donde contó a los conductores que dejará México para mudarse a la ciudad de Nueva York en donde sus planes son estudiar inglés y actuación, motivo por el cual se alejará de Soto, quien se encontrará grabando la novela ‘¿Te acuerdas de mí?’.

Mediante una entrevista para varios medios de espectáculos, Soto aclaró la situación y mencionó estar orgulloso de todo lo que Irina hace para superarse como persona.

El hecho de que ella quiera aprender cosas nuevas, no estancarse, no quedarse aquí en México sin hacer nada sino buscar oportunidades pues siempre como pareja hay que apoyarnos y sin duda alguna tiene todo mi apoyo para que así sea. Nos apoyamos mutuamente y finalmente es algo que yo admiro de Irina que siempre quiere mejorar, aprender cosas nuevas, ahorita no tiene proyecto aquí en México yo empiezo la novela y una vez que se empiezan esos proyectos no tiene vida, es trabajar de sol a sol y de lunes a sábado", expresó.