¿Por qué Ingrid Coronado se fue de TV Azteca? Paty Chapoy lo dice

CDMX.- La salida de la conductora Ingrid Coronado de TV Azteca se dio porque su contrato de exclusividad venció en diciembre y ella no quiso renovarlo.

Pero la televisora del Ajusco tampoco quiso renovar y ella puede optar por buscar trabajo ya sea en Televisa, Netflix o HBO.

Así lo dio a conocer la periodista Paty Chapoy en su junta semanal al lado de Daniel Bisogno, Mónica Castañeda y Pedro Sola.

He recibido alguna información a través de Twitter de que por qué no retuvimos a Ingrid Coronado. Ingrid tenía un contrato de exclusiva que concluyó en diciembre, no lo quiso renovar, aquí tampoco lo quisieron renovar…”, explicó la periodista a través del canal de YouTube de “Ventaneando”.