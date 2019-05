¿Por qué Selena Gomez se alejó de Instagram? Ella responde

Estados Unidos.- La actriz y cantante Selena Gomez, quien fuera la reina de la red, califica las redes sociales de “terribles” y “peligrosas”, sobre todo para los más jóvenes.

En la presentación de la cinta “The Dead Don't Die” la cantante dio a conocer su desinterés hacia las redes sociales, pues considera que pueden llegar a ser peligrosas si no se marcan límites.

Con más de 150 millones de seguidores en Instagram, la actriz de 26 años es una de las celebridades más populares en esta plataforma.

Y recomendó a los jóvenes alejarse de las plataformas cuando se sientan abrumados.

Diría que para mi generación en concreto las redes sociales han resultado terribles. Me asusta realmente ver lo expuestos que están todos esos chicos y chicas tan jóvenes. No son conscientes de lo que sucede, de las noticias. Y me parece que es peligroso, sin duda. Creo que a veces la gente no recibe la información adecuada”, ha reconocido durante una conferencia de prensa.

Selena Gomez compartió que ella estudia con mucho cuidado el contenido que comparte con sus seguidores y recomendó hacer los mismo.

Me siento muy agradecida de contar con esa plataforma. Intento no subir demasiadas fotos sin ningún sentido. A mí me gusta que haya algún significado detrás. Si no me asustaría demasiado: me topo con muchas chicas en los encuentros con los fans que están devastadas por culpa del acoso que sufren y que no son capaces de encontrar su propia voz.