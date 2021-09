México.- “Ted Lasso” se convirtió en la Mejor Serie de Comedia de los premios Emmy 2021 coronando por primera vez a la plataforma Apple TV+ sobre HBO Max y Netflix.

La producción creada por Bill Lawrence, Jason Sudeikis, Joe Kelly y Brendan Hunt fue estrenada el 14 de agosto del 2020 en Apple TV+.

“Ted Lasso” está basada en un personaje del mismo nombre que Jason Sudeikis realizó en una serie de promos para NBC Sports para la cobertura de la Premier League.

El show que estrenó recientemente su segunda temporada ya fue confirmada para una tercera y para quienes no la han visto ni saben de qué trata, se preguntan ¿por qué ganó como la Mejor Serie de Comedia de los Emmy 2021?

La sinópsis oficial de “Ted Lasso” cuenta que un ingenuo entrenador norteamericano de fútbol (Jason Sudeikis) decide probar suerte en un club de fútbol inglés, pero su inexperiencia despierta recelo y desdén entre jugadores y aficionados.

Para su cocreador y protagonista, Jason Sudeikis, quien interpreta al coach de futbol Ted Lasso, la serie es mucho más de lo que imaginó.

El año pasado, los premios Emmy 2020 también premiaron a Sudeikis por su rol como protagonista y escritor de esta misma producción.

El elenco de la serie conformado por Jason Sudeikis así como por Stephen Manas, Hannah Waddingham, Colin Blyth, Phil Dunster y Brett Goldstein, cree que el efecto Ted Lasso (creer en uno mismo pese a las adversidades) parece haber trascendido barreras a nivel internacional, con una ideología que pasó de la ficción a la realidad.

En la segunda temporada de “Ted Lasso”, el equipo de futbol se enfrenta a un nuevo reto cuando su jugador principal, Dani Rojas (el mexicano Cristo Fernández) sufre una crisis.

Me hace feliz que hayamos tocado el tema de la salud mental, que es muy importante, porque, especialmente como hombres, culturalmente nos enseñan a que no debemos llorar, a que debemos ser siempre fuertes y no mostrar nuestras debilidades, entonces poder hablarlo y plasmar que no debe ser así, ha sido genial", destacó Fernández para Agencia Reforma.