¿Por qué crítica Guillermo del Toro los cambios que harán en la ceremonia del Oscar?

Estados Unidos.- Por primera vez los organizadores de los premios Oscar permitirán que los ganadores no asistan a la gala de entrega de estatuillas, por lo que presentarán mensajes pregrabados de los ganadores en ocho categorías, por lo que Guillermo del Toro se pronunció al respecto.

Se decidió lo anterior porque buscan hacer más dinámica la ceremonia, lo cual no le pareció al cineasta mexicano, quien a través de sus redes sociales criticó la nueva medida.

Debo decir que si algún año era el año para pensarlo, este no es el año para no escuchar sus nombres en vivo en los Oscar. Este es el año para decirlos y decirlos fuerte. No deberíamos hacerlo este año; no deberíamos hacerlo nunca, pero no este año… Y debemos decir que este… 2021 fue un gran año para las películas", escribió.