Fofo Márquez cerró todas sus redes sociales; en video luce herido de una mano

México.- Fofo Márquez, el niño millonario famoso por mostrar en sus redes sociales su vida llena de lujos, tuvo que cerrar todas sus cuentas debido a problemas personales, pues incluso, en su última aparición en un video de su amigo Dominguero, tiene una mano vendada y con férulas en varios dedos.

Fue el youtuber Dominguero quien a través de un video en su canal de YouTube anunció que su amigo Fofo Márquez había tenido que cerrar todas sus cuentas en redes sociales.

"Lo he intentado todo amigos míos para que Fofo se junte con los hermanos Díaz, pero pues obviamente, si tan solo por videollamada se puteó la mano, imagínense si se llegan a ver cara a cara", agregó el youtuber, mientras Fofo mostraba su mano.

Dominguero además contó que Fofo es muy problemático y polémico, que se quiere pelear con todo mundo y que además ya tuvo un encuentro violento con Fer, otro amigo de él.

Basta recordar que Fofo Márquez también tuvo diferencias con el rapero de Guanajuato Santa Fe Klan, debido a que aseguró que su novia Maya Nazor le había sido infiel con él.

El youtuber Dominguero aprovechó para aclarar que Fofo Márquez es como un hermano para él y que siempre lo apoya, por lo que lo va a extrañar.

Mientras que Fofo reveló que cuando decida regresar a las redes sociales será a través de Dominguero que dé a conocer las nuevas cuentas, para dejar claro que cualquier otra que aparezca será falsa.

En el video en el de ambos, Dominguero aprovechó para aclarar que no está peleado con Fofo, y que se han sacado de contexto las cosas, pues sí tuvieron diferencias debido a que Dominguero grabó con los gemelos Díaz, que son los enemigos de Márquez, pero fue solamente eso.

En agosto de 2020, Fofo Márquez fingió su muerte debido a que de igual forma comenzó a tener problemas personales, además de que empezó a recibir muchos comentarios de odio, por lo que decidió alejarse de una drástica manera.

“Nunca se trató de aparentar mi muerte. Lo que pasó es que me desconecté de las redes sociales y ya estaba muy harto de todo el hate. Ha sido muy duro para mí, porque cuando entras a este mundo pierdes tu privacidad, llegué a un punto que me frustré tanto que decidí alejarme", explicó en aquél momento el niño millonario.

Fofo dijo que esto el cambió la vida, pues se dio cuenta que tenía grandes fans que en verdad se preocuparon por él y eso le dio gusto, además que el hecho le dio más fama.

Fofo Márquez explicó en el video junto a su amigo Dominguero cómo anunciará su regreso a las redes sociales.

Cuando abra una cuenta nueva, porque ya no creo que sean las mismas, yo avisaré en la cuenta de Dominguero, si no, es que son cuentas fakes. Ahorita no hay ninguna cuenta, quiero aclarar eso, cerré absolutamente todas”, dijo Fofo Márquez.