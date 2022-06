Ángela Aguilar arrasa con nominaciones para Premios Juventud

México.- Se dieron a conocer las nominaciones a los próximos Premios Juventud y Ángela Aguilar se llevó siete nominaciones convirtiéndose así en el artista solista mexicano de cualquier género, en estar presente en tantas categorías.

“Artista Femenino - On The Rise”, “Mejor Canción Regional Mexicana” por “Ahí Donde Me Ven”, “Mejor Fusión Regional Mexicana” por “Ella Que Te Dio” con Jesse & Joy, “Álbum de la Juventud Femenino”, “Álbum Regional Mexicano del Año”por “Mexicana Enamorada”, “Quiero Más” y “Mejor Fandom” son las categorías en las que Ángela Aguilar se encuentra finalista y que la colocan como una de las artistas más nominadas para la próxima entrega.