México.- Carlos López Estrada es el director mexicano que consiguió una nominación en la 94 edición de los Premios Óscar 2022 para la cinta “Raya y el último dragón”, como “Mejor Película Animada” (2021).

A la par de la nominación a lo mejor del cine internacional, el hijo de la productora de Televisa, Carla Estrada, ya ha dirigido varios proyectos con el gigante de Disney, y actualmente prepara el Live Action de Robin Hood para 2024.

La lista de los nominados para esta entrega se dio a conocer The Academy la mañana de este martes. Esta es la primera nominación del joven nacido en la Ciudad de México.

La nominación fue replicada por el mismo cineasta mexicano en sus redes sociales. Foto: Instagram.

“Raya y el último dragón” competirá a “Mejor Película Animada” contra “Encanto” de Jared Bush, Byron Howard (Disney), Flee de Jonas Poher Rasmussen (Final Cut for Real/NEON); “Luca” de Enrico Casarosa (Pixar/Disney) y “The Mitchells vs. the Machines” de Mike Rianda (Sony/Netflix).

“Raya y el Último Dragón” cuenta la historia del fantástico mundo de Kumandra, donde humanos y dragones vivieron juntos en perfecta armonía. Sin embargo, cuando unas fuerzas del mal amenazaron el territorio, los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad.

"Raya y el último dragón" compite contra Encanto, Luca, Flee, y La familia Mitchell contra las máquinas. Foto: Twitter.

Cerca de 500 años después, esas mismas fuerzas malignas han regresado y Raya, una guerrera solitaria, tendrá que encontrar al último y legendario dragón para reconstruir un mundo destruido y volver a unir a su pueblo.

Carlos López Estrada, de 33 años, es hijo de la famosa productora de contenidos de Televisa, que migró junto a su familia a Estados Unidos durante su infancia cuando tenía 12 años.

Más tarde estudió en la Universidad Chapman, en California.

