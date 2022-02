Estados Unidos.- Las nominaciones para la 94a edición de los Premios Óscar 2022 se dieron a conocer la mañana de este martes, donde la cinta de Netflix, “El poder del perro” lidera la lista con 12 menciones, en las que destaca la de “Mejor película”.

La lista de nominados a “Mejor Película” es de 10 producciones, y con el cambio de reglas dentro de la Academia se dio apertura a la mezcla de blockbusters, dramas íntimos y filmes aclamados por la crítica.

La cinta del director Jane Campion luchará por la estatuilla en la categoría principal contra la película de ciencia ficción “Duna”, de Denis Villeneuve, con 10 nominaciones; el drama irlandés Belfast, de Kenneth Branagh, y la adaptación de Steven Spielberg de Amor sin barreras, con siete nominaciones cada una, y la película biográfica Rey Richard: Una Familia Ganadora, con seis.

Dos años después de que “Parásitos”, de Bong Joon-ho, se convirtió en la primera producción de habla no inglesa en ganar el premio a la “Mejor Película”, otra cinta internacional entró en la carrera principal con “Drive my car”, de Ryusuke Hamaguchi. La entrada japonesa fue nominada en otras tres categorías, incluidas Mejor Dirección y Guión Original, informó Reforma.

La película narra la historia de dos hermanos, Phil y George Burbank, dos acaudalados rancheros de Montana en 1925, que encuentran en sus diferencias una antítesis fundamental para entender cualquier relación de hermandad.

Los otro cuatro filmes que aspiran a llevarse la estatuilla dorada por Mejor Película son la comedia apocalíptica “No Miren Arriba”; el drama familia “CODA: Señales del Corazón”; “El callejón de las almas perdidas” de Guillermo del Toro, y la nueva cinta de Paul Thomas Anderson, “Licorice Pizza”.

‘El poder del perro’ brilla en otras categorías

Otras de las otras categorías en las que brilló el talento de “El poder del perro” fueron Mejor Actriz de Reparto (Kirsten Dunst), Mejor Actor de Reparto (Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee), Mejor Actor (Benedict Cumberbatch), Mejor Director (Campion, la única mujer en la historia con dos nominaciones de dirección) y Mejor Guión Adaptado (también para Campion).

En el resto de rubros destacaron varios famosos, como Lin-Manuel Miranda, quien aspira a convertirse en un artista EGOT (ganadores de un Emmy, un Grammy, un Óscar y un Tony). La estatuilla dorada, la única que le falta para recibir ese estatus, podría ser suya si ganara Mejor Canción por “Dos Oruguitas”, del filme Encanto, agrega Reforma.

En una afortunada coincidencia, la pareja real formada por los españoles Javier Bardem y Penélope Cruz compiten en la gala como actores protagónicos de Being the Ricardos y Madres Paralelas, respectivamente.

La cinta del director Jane Campion luchará por la estatuilla en la categoría principal, "Mejor película". Foto: Especial.

El primero se enfrentará en la categoría de Mejor Actor contra Cumberbatch; Will Smith por Rey Richard: Una Familia Ganadora; Andrew Garfield por Tick, Tick, Boom! y Denzel Washington por La Tragedia de Macbeth.

Por su parte, Penélope tendrá que ganarle el premio a Mejor Actriz a Jessica Chastain por Los Ojos de Tammy Faye; Olivia Colman por La Hija Oscura; Nicole Kidman por Being the Ricardos, y Kristen Stewart por Spencer.

En los apartados de actuaciones de reparto, por la parte femenina compiten Jessie Buckley (La Hija Oscura), Ariana DeBose (Amor Sin Barreras), Judi Dench (Belfast), Kirsten Dunst y Aunjanue Ellis (Rey Richard: Una Familia Ganadora). En el rubro masculino, los competidores son Ciarán Hinds por Belfast; Troy Kotsur por CODA; Kodi Smit-McPhee y Jesse Plemons por El Poder... y J.K. Simmons por Being the Ricardos.

Y aunque Del Toro no figuró en la categoría de Mejor Director este año, eso no quiere decir que no estará reñida, en especial con talentos como Kenneth Branagh (Belfast), Ryusuke Hamaguchi (Drive My Car), Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza), Jane Campion y Steven Spielberg (Amor sin Barreras).

Los actores Leslie Jordan y Tracee Ellis Ross fueron los encargados de anunciar las nominaciones este martes por la mañana, en dos segmentos diferentes. De acuerdo con ellos, este año, la gala tendrá como temática general la unión de los cinéfilos en todo el mundo.

La 94a entrega anual de los Premios de la Academia se llevará a cabo el 27 de marzo, en el Dolby Theatre de Hollywood. La ceremonia será televisada por ABC en Estados Unidos y por TNT en Latinoamérica.

Ceremonia de Óscar 2022 estrena anfitrión

Por primera vez en tres años, los Óscar tendrán de nuevo a un anfitrión, según anunció en enero Craig Erwich, presidente de ABC Entertainment y Hulu Originals. Sin embargo, de acuerdo con Variety, es probable que varios presentadores suban al escenario del show, aunque aún no existe un anuncio oficial.

