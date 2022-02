Estados Unidos.- La mañana de este martes 8 de febrero, a las 7:00 am horario del centro de México, se darán a conocer los nominados a los premios Oscar a través de una transmisión que será conducida por los actores Leslie Jordan y Tracee Ellis Ross.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunciarán la lista de quienes competirán por un Oscar en la ceremonia número 94, la cual se realizará el 27 de marzo desde el Dolby Theatre de Hollywood.

Luego de un año más de pandemia y de que muchas películas fueron estrenadas en plataformas streaming o en un circuito muy reducido de cines, este martes se conocerá a los contendientes en las 23 categorías que se premiarán este año y cuya transmisión iniciará a las 7:00 de la mañana.

Para aquellos amantes del cine que quieran enterarse en vivo sobre quienes competirán este año por una estatuilla dorada, podrán seguir la transmisión a través de las cuentas oficiales de la Academia en Twitter, YouTube y Facebook.

Si tienes televisión de paga, el canal TNT será el encargado de dar a conocer a los nominados en una transmisión especial.

Este año el anuncio de los nominados se volverá a dividir en dos secciones, primero se darán a conocer los competidores en categorías como Actor de reparto, Actriz de reparto, Cortometraje animado, Diseño de vestuario, Cortometraje, Banda sonora, Edición de sonido, Guión adaptado y Guión original.

En la segunda parte del anuncio se conocerán los contendientes en los rubros de Actor, Actriz, Mejor Película, Película animada, Fotografía, Largometraje documental, Documental corto, Montaje, Película de habla no inglesa, Maquillaje y peluquería, Canción original, Diseño de producción y Efectos visuales.

A través de una transmisión en las redes sociales de la Academia se darán a conocer a los contendientes al Premio Oscar. Foto: Twitter

Lo nuevo en las nominaciones al Oscar

Como novedad, este año los Oscar anunciarán una lista fija de diez películas candidatas a mejor película, en lugar de la cantidad variable que venía ocupando las últimas ediciones.

Atendiendo a las selecciones de otros premios, la comedia amable "Licorice Pizza", el drama western "The Power of The Dog", la autobiográfica "Belfast" y la ciencia ficción minimalista de "Dune" son las grandes apuestas de este año, salvo sorpresa.

La franquicia Marvel podría beneficiarse del aumento de candidatas y ver a "Spider-Man: No Way Home" (la película más taquillera del año) entre las nominadas, aunque tendrá que convencer a una Academia reacia a los superhéroes y más inclinada a musicales históricos, como la nueva "West Side Story", o a la cuota "indie" que lidera "CODA".

La esperanza de México

“Noche de fuego”, película de Netflix dirigida y escrita por Tatiana Huezo, es la propuesta de México para que sea considerada en la categoría de Mejor Película Internacional.

La propuesta de México para competir en los Premios Oscar es la cinta 'Noche de fuego', de Tatiana Huezo. Foto: Especial

Las noticias de AM en

Síguenos