Ciudad de México.- Una verdadera fiesta musical se vive en los Premios de la Radio 2021, cuya ceremonia por primera vez se realiza en la Ciudad de México con la presencia de grandes personalidades de la música, pero fue Santa Fe Klan junto a Lupillo Rivera y Alemán quienes pusieron el ambiente al cantar "Grandes ligas", tema reconocido como Canción del Año Urbana.

Con presentaciones musicales de Chiquis Rivera, Natalia Jiménez, Joss Favela, Ana Bárbara, Los Sebastianes, Los Rieleros del Norte, entre muchas más, se reconoció a lo mejor de la música mexicana, sin faltar el homenaje a Vicente Fernández.

Luego de pasar un momento amargo al ser atacados a balazos luego de una presentación en el Estado de México, Banda La Adictiva pasó la página y disfrutó su presentación en los Premios de la Radio 2021, donde interpretaron "Ya solo eres mi ex", presentados por don Cheto, 'El Capi' Pérex y Chiquis Rivera, a quien le echaron carrilla por el tema precisamente de las exparejas.

El evento estuvo conducido por 'El Capi Pérez, Paty Navidad, Ana Bárbara, acompañados de Don Cheto, Chiquis y Pepe Garza, entre otras celebridades.

Los primeros ganadores de la noche fueron los integrantes de Banda MS, quienes triunfaron en la categoría Banda del Año.

El Grupo Norteño del Año fue Grupo Firme, mientras que Carín León ganó como Grupo Solista o Sierreño.

La Artista Femenina del Año fue Ángela Aguilar, quien envió un emotivo mensaje a todas las mujeres que quieren dedicarse a cantar dentro del género regional.

Es un honor estar nominada junto a mujeres que he admirado desde niña y espero que todas las niñas que nos están viendo ahorita, que vean que nosotras también podemos, ¡esto va para todas las mujeres!", dijo Ángela.

La más joven de la dinastía Aguilar volvió a subir al escenario para recibir le premio por la mejor Canción Mariachi del Año, por el tema "Dime cómo quieres", que interpreta junto a Christian Nodal, quien fue el gran ausente de la noche.

Por tercera ocasión, Ángela Aguilar subió al escenario a recibir un galardón, esta vez en la categoría Orgullo Latino, con el cual también fue reconocido el Grupo Firme, pues según explicó Ingrid Coronado, la encargada de presentar este premio, hubo un empates, pues el público en México le dio el triunfo a uno y la gente de Estados Unidos a otro.

Ya no me quedan palabras, pero si algo me enseñó mi papá fue que: pasos lentos pero firmes", expresó Ángela Aguilar al recibir su premio.