¡Atención amantes de la ficción! anuncian Star Con edición 17 en el Poliforum León

León, Guanajuato.- La 17 edición de Star Con se realizará este 7 y 8 de agosto en Poliforum y en esta ocasión estará dedicada a Death Note, Miraculous y LadyBug.

Además contará con la presencia de voces de doblaje, así como artistas plásticos y cosplayers.

Entre los invitados se encuentra Hugo Nuñez, actor y director de doblaje mexicano que comenzó a trabajar en Art Sound México; trabaja desde 1988 como actor y desde 2003 en el medio del doblaje, es conocido por ser la voz de ‘L’ en Death Note y Nelson Muntz en Los Simpson.

En conferencia de prensa para el evento. FOTO: POLIFORUM

Manuel Campuzano, es un actor de doblaje mexicano, conocido por sus papeles de ‘Light Yagami’ en Death Note, Takumi Fujiwara en Initial D, Heero Yuy en Gundam Wing, Orfeo de Lira en Los Caballeros del Zodiaco: La Saga de Hades y Dohko de Libra en Los Guerreros del Zodiaco: El lienzo perdido.

También destaca por su trabajo como Chōji Akimichi en Naruto, Kisuke Urahara en Bleach y recientemente como ‘Pantera Negra’ en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Rolando de Castro, es un actor y director de doblaje mexicano con 32 años de trayectoria; es conocido por interpretar hombres serios y villanos gracias a su característico timbre de voz. Sus inicios en el doblaje fueron en Procineas S.C.L., mejor conocida como "La Cooperativa" en el año de 1988.

La serie será homenajeada en esta edición. FOTO: ESPECIAL

Entre sus papeles más conocidos que interpretó se encuentran Danny Tanner en la serie Tres por tres; Ryuk en el anime Death Note, Tony Montana en el redoblaje mexicano de la película ‘Cara cortada’ (1983), el profesor Severus Snape en la segunda y cuarta película de Harry Potter y a Súper Número 17 en Dragon Ball GT, entre muchos otros personajes.

Tommy Rojas es un actor de doblaje mexicano. Es conocido por ser la voz de Adrien Agreste / Cat Noir en Miraculous: Las aventuras de Ladybug, Koku en B: The Beginning, Harold McBride en The Loud House, entre otros.

Jessica Ángeles, es una actriz de doblaje mexicana. Es conocida por interpretar a personajes como Marinette en Miraculous: Las aventuras de Ladybug, Katniss Everdeen en la saga de Los juegos del hambre, Princesa Zelda en el videojuego The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Teddy Duncan en ¡Buena suerte, Charlie!, Carol, Capitana Marvel en el Universo Cinematográfico de Marvel, Supergirl en la serie homónima y otros proyectos, Jyn Erso en Rogue One: Una historia de Star Wars, entre muchos otros. Ella es hermana menor de los también actores de doblaje Diego Ángeles e Iván Ángeles.

Actividades

La convivencia con sana distancia será fundamental. FOTO: ESPECIAL

Habrá muestras de Grupos y clubes, locales y nacionales, entre los que destacan, la Legión 501 de Star Wars, Frecuencia Geek, El tío Flash, Incosplay, Legión Rebelde, el Vortex, entre otros.

Se contará también con ilustradores de comic nacional e internacional, que además de mostrar sus trabajos, estarán interactuando con el público asistente. Concursos de Cosplay, baile, karaoke, dibujo y videojuegos. Área de videojuegos, baile, área de descanso, cafetería, exposiciones y sesiones fotográficas sin costo alguno.

Habrá venta de artículos. FOTO: ESPECIAL

Concursos de Just Dance, de dibujo, pasarelas de cosplay niños y adultos, torneos de videojuegos, kpop, y exhibiciones de Star Wars, así como nuestro tradicional concurso de Ramen Picante harán que las familias pasen un fin de semana lleno de diversión.

Concursos de Just Dance, de dibujo, pasarelas de cosplay niños y adultos, torneos de videojuegos, kpop, y exhibiciones de Star Wars, así como nuestro tradicional concurso de Ramen Picante.

El horario será de 11 de la mañana a las 8 de la noche.