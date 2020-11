Preparan Jorge Muñiz y Carlos Cuevas lo mejor de una gran época, será vía streaming

México.- Una bohemia a la distancia es el regalo que Carlos Cuevas, Jorge Muñiz y Rodrigo de la Cadena preparan para los amantes de este género.

En entrevista con AM, Jorge y Rodrigo hablaron de ‘Encadenados’, espectáculo que se transmitirá este viernes 27 de noviembre a las 9 de la noche, a través de la plataforma de E-ticket.

Somos tres personajes que aman la música del bolero, de los grandes compositores. He trabajado mucho con Carlos Cuevas y ahora nos dan la oportunidad de disfrutar a Rodrigo, que es un chavo muy talentoso, además de un estudioso de la música, que ya casi no hay de estas personas que conocen la historia, biografías de los grandes compositores e intérpretes de los 40’s, 50’s y es muy padre poder platicar con él y disfrutar en el escenario”, dijo ‘Coque’ Muñiz.

Un paseo por las canciones de José Alfredo Jiménez, Agustín Lara, Álvaro Carrillo, Armando Manzanero, entre otros, forma parte del repertorio que se transmitirá desde ‘La Cueva’, el espacio que Rodrigo prestará para esta transmisión.

Han sido tiempos difíciles, estoy seguro que vendrán mejores condiciones para todos. Tengo este lugar ‘La Cueva’ que no hemos podido abrir, todos los restaurantes han sido golpeados, así que como artistas, estamos limitados en plazas de trabajo. Dentro de todo, queremos buscar maneras nuevas para llevar música y felicidad a las audiencias que son tan diversas, en esta ocasión, esta manera nueva de hacer conciertos nos permite llegar a muchas partes, no es lo mismo, pero sí es una manera de presentar conceptos creativos”, añadió Rodrigo.

Sobre la organización y preparación de este proyecto, Jorge Muñiz explicó que presentarán el espectáculo por bloques.

El concierto estará disponible 48 horas después de ser transmitido, esto significa que quienes adquieran un boleto, podrán verlo de nueva cuenta.

Es una manera muy padre de hacerlo, mucha gente que no pueda verlo en su tiempo, esto le está facilitando vernos. En mi caso, Carlos y Coque, seguiremos haciendo (streaming) no es lo mismo, pero se volverá una opción para cuando no puedan ir a un lugar”, consideró Rodrigo.