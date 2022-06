Presidente del Barcelona y Carlos Vives revelan cómo están Shakira y Piqué tras separación

España.- Luego de confirmar su separación, Shakira y Piqué se han dedicado a hacer sus cosas personales, aparentemente intentando retomar su vida, pero recientemente el Presidente del Barcelona y Carlos Vives, quienes son muy cercanos al futbolista y a la cantante, respectivamente, revelaron cómo están pasando los famosos después de su separación.

Por su parte, la cantante adoptó un perfil público muy discreto, pues se le vio en contadas ocasiones: mientras llevaba a sus dos hijos a clases de Karate o durante un viaje fuera de España, junto al futbolista, para llevar a su hijo mayor a un encuentro de béisbol realizado en República Checa.

Luego del hermetismo de la pareja para dar entrevistas públicas, la prensa recurrió a sus amigos cercanos para conocer cualquier tipo información acerca de cómo están en este tiempo después del truene, luego de 12 años re relación, y cómo es que dan cara a su reciente soltería, además de los rumores acerca del nuevo romance que Gerard Piqué con una mujer más joven.

Carlos Vives, amigo cercano de Shakira, rompió su silencio para confesar que su compatriota está pasando por un duro momento después de terminar su relación con el jugador del F.C. Barcelona.

Carlos vives siempre ha sido muy cercano a su compatriota Shakira. Foto: Especial.

"Yo sé que estaba triste, le mandé un besito y me dijo eso: 'Estoy triste'. Sí, definitivamente, sí la siento triste y está triste. Es un momento muy difícil", reconoció el cantante colombiano en una entrevista en la gala del 30 aniversario de la Radio Musical Cadena 100.

En cuanto a Piqué, el también actor prefirió no inclinarse a favor de uno u otro, por lo que sólo señaló que siempre ha tenido una buena opinión del futbolista, y evitó hablar acerca de los rumores de una supuesta infidelidad.

"Sí lo conocí. Una persona muy educada, muy decente. Conmigo siempre fue muy especial, como queremos mucho a Shaki, él siempre fue muy de frente conmigo", contó Carlos Alberto Vives Restrepo, del jugador.

El presidente del Barcelona pidió a los fans apoyo y amor para Piqué Foto: Especial.

El presidente del Barcelona también opinó

El presidente del equipo de fútbol F.C Barcelona, Joan Laporta, confirmó que en estos momentos el deportista se encuentra alejado de las canchas para centrarse en su vida personal.

De acuerdo al portal estadounidense Hello!, el directivo salió en defensa de su jugador y aseguró que "se merece todo el apoyo y el amor de los fans" además del de sus compañeros de equipo.

“Piqué está sufriendo. Tenemos en nuestra imaginación jugadores con fama, dinero, y todo lo que nos gusta, pero ellos son personas y Piqué es un gran ser humano. Es uno de los capitanes, tiene mucha suerte y nos ha dado mucho como equipo”, dijo Laporta.

“Aunque ha pasado por circunstancias que no son bonitas para nada, con hijos pequeños, Piqué se merece todo el apoyo y el amor de los fans. No escuchen las noticias que intentan mostrarlo como un hombre frívolo, sin sentimientos, que no siente nada”, pidió el presidente del club. “Tengo suerte de conocerlo y de haberlo tratado como persona. Es una persona extraordinaria que está sufriendo. Y tenemos que ayudarlo”, agregó.

